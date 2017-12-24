Михаил Ведерников занял первое место в рейтинге «Биржа губернаторов»

14:50, 24 декабря 2017, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял первое место в декабрьском рейтинге «Биржа губернаторов» телеграм-канала «ПолитБиржа», сообщает портал Замполит.ру.

В агентстве рассказали, что при составлении рейтинга учитывались данные по активности губернаторов и членов их команд, оценка эффективности их пиаровской и лоббистской деятельности. Акцент ставился не на количестве упоминаний, а на конфликтных ситуациях. Также изучались социальные сети, Telegram-каналы, группы в мессенджерах, рассматривались признаки недовольства населения. Использовалась вся доступная социология (ФОМ, ВЦИОМ, опросы силовиков, опросы частных компаний). Также составители рейтинга рассматривали активность правоохранительных органов, инсайды по ФОИВ и элитным группам.

Вся эта информация обрабатывалась и агрегировалась в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. По сложной формуле (в которой каждому фактору присвоен свой коэффициент) высчитывалась динамика устойчивости каждого конкретного губернатора.