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Политика

Михаил Ведерников занял первое место в рейтинге «Биржа губернаторов»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял первое место в декабрьском рейтинге «Биржа губернаторов» телеграм-канала «ПолитБиржа», сообщает портал Замполит.ру.

 В агентстве рассказали, что при составлении рейтинга учитывались данные по активности губернаторов и членов их команд, оценка эффективности их пиаровской и лоббистской деятельности. Акцент ставился не на количестве упоминаний, а на конфликтных ситуациях. Также изучались социальные сети, Telegram-каналы, группы в мессенджерах, рассматривались признаки недовольства населения.  Использовалась вся доступная социология (ФОМ, ВЦИОМ, опросы силовиков, опросы частных компаний). Также составители рейтинга рассматривали активность правоохранительных органов, инсайды по ФОИВ и элитным группам.

Вся эта информация обрабатывалась и агрегировалась в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. По сложной формуле (в которой каждому фактору присвоен свой коэффициент) высчитывалась динамика устойчивости каждого конкретного губернатора.

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