26 дворов будут отремонтированы в Дедовичах за 2 года

15:04, 24 декабря 2017, ПАИ

26 заявок включены в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в поселке Дедовичи на 2018-2022 годы». Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

Заместитель главы администрации городского поселения «Дедовичи» Ирина Гаврилова уточнила, что в общественную комиссию поступили 28 заявок на участие в отборе дворовых территорий, но 2 не были включены в программу, так как поступили позже установленного срока.

В 2018 году будет отремонтирована дворовая территория возле дома № 1 по улице Октябрьской микрорайона Энергетиков, а также пешеходная дорожка по улице Бундзена от улицы Ю. Иванова до лесозавода «Судома».