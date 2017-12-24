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Политика

С Россией нужно сотрудничать, а не воевать, уверена президент Литвы

С Россией нужно сотрудничать, а не воевать, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью интернет-порталу 15min, пишет РИА Новости.

По её мнению, в ближайшие годы Россия останется «сложным соседом», если не сменится руководство страны. В то же время президент Литвы отметила, что ситуация изменяется, в том числе геополитическая. Она считает, что нужно искать возможность быть открытыми к изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей, «но следует думать, что лучше сотрудничать, чем воевать».

Говоря о выстраивании отношений с Россией, Даля Грибаускайте заявила о необходимости возврата якобы оккупированных территорий, прекращении «подкупа» политиков не только в Литве, но и всей Европе, отказ от вмешательства в выборы других стран. «Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь соседа не выбираешь, но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей. Поэтому важно сотрудничать, торговать, а не воевать», — подчеркнула латвийский президент.

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