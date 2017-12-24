Псков участвует в голосовании за право принять ведущих «Орла и решки»

16:05, 24 декабря 2017, ПАИ

Псков находится на 17 месте в голосовании, по итогам которого будет определено место съёмок нового выпуска программы «Орёл и решка». Город набрал 206 голосов.

На сайте телеканала «Пятница» отмечается, что в новом сезоне программы «Орел и решка» ведущие отправятся в российские города. Какой из них попадет в объективы операторов, решит народное голосование.

В голосовании участвуют города с населением от 100 тысяч человек. Пока лидерами голосования являются Норильск (8107 голосов), Южно-Сахалинск (4791) и Керчь (1777).

Отметим, «Орёл и решка» - это познавательная телепрограмма о путешествиях. Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. Один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства. В ходе программы зрителя знакомят с основными достопримечательностями города, в котором находятся ведущие, подсказывают названия отелей и рассказывают о стоимости той или иной услуги.