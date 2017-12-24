«Партизанскую деревню» возвели военнослужащие в Кронштадте

17:08, 24 декабря 2017, ПАИ

Командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в Кронштадт проинспектировал ход строительства военно-патриотического комплекса «Партизанская деревня». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, в ходе тактико-специальных занятий на территории объекта культурного наследия мортирной береговой батареи «Демидов» военнослужащие подразделений возвели собирательный образ всех партизанских деревень в годы Великой Отечественной войны.

На первом этапе строительства объект состоит из штабной землянки, землянки для личного состава, медицинской землянки, наблюдательного пункта, сторожевой вышки, пекарни, столовой, конюшни, складов оружия и погребов.

В ходе следующей очереди строительства, которая должна завершиться к концу апреля 2018 года, на территории будущего военно-патриотического комплекса появится еще шесть объектов. В целом убранство и утварь внутри объектов будет воссоздаваться по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

Полное завершение объекта планируется к кону июля следующего года.

По завершению осмотра объектов командующий войсками наградил ряд активных членов поискового общественного объединения «Северо-запад», представителе музеев и воинских частей за сохранение памятников истории, культуры города Кронштадта и бережливое отношение к историческому наследию нашей Родины.