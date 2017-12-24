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«ФедералПресс»: В Псковской области ожидается рост присутствия военных

Ожидается рост присутствия числа военных в Псковской области, утверждает портал «ФедералПресс» в очередной политобзоре, посвященном ситуации в Северо-Западном федеральном округе. «В Псковской области появляется новый интерес к причинам назначения Михаила Ведерникова на должность врио губернатора», - отмечает «ФедералПресс» и напоминает анекдот про кортик, рассказанный президентом РФ Владимиром Путиным на пресс-конференции 14 декабря.

«В Псковской области шутка вызвала особую реакцию, - утверждает портал. - Вспомнив многолетнюю связь Михаила Ведерникова с силовиками, работу заместителем полпреда на Северном Кавказе и в Калининграде, местные элиты призадумалась, что с назначением Ведерникова будет увеличиваться присутствие Минобороны в области, граничащей с государствами – членами НАТО». ФедералПресс отмечает, что в администрации Псковской области «этот слух не стали ни подтверждать, ни опровергать».

«В ответ на соответствующий вопрос источники из окружения Ведерникова предположили, что «это был бы неплохой курс развития области», ведь каждая военная часть – это новые рабочие места, новые источники насыщения регионального бюджета», - пишут авторы обзора.

Напомним, что одним из последних увеличений числа военных в регионе стало базирование под Островом бригады армейской авиации. Добавим также, что воинские части, которые дислоцируются в Псковской области неоднократно становились участниками окружных и российских военных учений.

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