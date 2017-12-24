Бразилия и Германия играют в Пскове в футбол (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

19:33, 24 декабря 2017, ПАИ

В Пскове в рамках третьего игрового дня проходят очередные матчи Чемпионата мира по футболу на симуляторе FIFA среди футболистов Футбольного клуба «Псков-747».

На виртуальных футбольных полях сойдутся Владислав Сакадеев, полузащитник основы клуба, избравший Бразилию, и Алексей Семряков из молодежной команды (играет за Швейцарию). Во втором матче сразятся Всеволод Федоров (за Исландию) и основной голкипер команды Денис Долгий (за Германию).

Трансляция сопровождается работой спортивного комменатора и прямыми включениями гостей и участников поединка в эфире.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу среди футболистов «Псков-747» носит официальный статус облатного соревнования. Спортсмены претендуют на кубки и призы. Следить за новостями с интерактивных полей вы можете в социальных сетях по хештэгу #fifa747