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Общество

Ярмарка «АРТ-ель» прошла в Пскове (ВИДЕО)

В минувшие выходные, 23 и 24 декабря, в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» прошла новогодняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Мастера hand made продукции представляли псковичам открытки с акварельными рисунками, брошки-кобошоны, магниты, деревянные игрушки и предметы интерьера, вязаные игрушки, бусы, шарфы, шапки и картины из шерсти в технике «теплая акварель», текстиль из льна для дома и эксклюзивную одежду из трикотажа, сувениры из цветного стекла, а также авторские сумки, кошельки и косметику ручной работы. 

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