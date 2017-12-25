Ярмарка «АРТ-ель» прошла в Пскове (ВИДЕО)
В минувшие выходные, 23 и 24 декабря, в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» прошла новогодняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Мастера hand made продукции представляли псковичам открытки с акварельными рисунками, брошки-кобошоны, магниты, деревянные игрушки и предметы интерьера, вязаные игрушки, бусы, шарфы, шапки и картины из шерсти в технике «теплая акварель», текстиль из льна для дома и эксклюзивную одежду из трикотажа, сувениры из цветного стекла, а также авторские сумки, кошельки и косметику ручной работы.