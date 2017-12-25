Восьмое первенство города по кобудо в Пскове собрало 83 участников

09:06, 25 декабря 2017, ПАИ

24 декабря в Пскове в спортивном комплексе «Спарта» состоялось восьмое первенство города по восточному боевому единоборству кобудо. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной федерации кобудо, в соревнованиях приняли участие 83 спортсмена в возрасте от 8 до 17 лет. Соревнования проходили по восточной версии рукопашного боя. «Правилами соревнований разрешены ударная и бросковая техники, болевые приемы, добивания в партере. Ярко отличает кобудо от других видов смешанных единоборств, кроме правил, оригинальная защитная экипировка, которая полностью защищает спортсмена от травм» - пояснили в федерации.

Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами Комитета по молодежной политике и спорту администрации Пскова, кроме этого, всем участникам без исключения и юным судьям достались подарки от друзей федерации.

«Городское первенство мы всегда делаем закрытым, давая возможность с наименьшим стрессом выступить тем, кто выходит на татами впервые. Все 83 участника соревнований – 80 юношей и три девочки - спортсмены отделения единоборств псковской детско-юношеской спортивной школы «Мастер», воспитанники тренеров Владимира Евдокимова, Дины Дымовой, Владимира Тимофеева, Рафаэля Керимова. Эти соревнования являются отборочным этапом к Первенству Псковской области по кобудо, которое состоится 18 февраля 2018 года и примет уже несколько команд из разных городов», - рассказали в тренерском штабе.

Соревнования прошли без травм, нареканий, четко по регламенту. На торжественном открытии прошли показательные выступления воспитанников ДЮСШ «МАСТЕР». Федерация благодарит Алексея Иванова, Максима Захарова и Анатолия Данилова за помощь в организации и проведении этого спортивного праздника.