Ехавшая задним ходом Lada Granta сбила пенсионерку в Опочке

09:29, 25 декабря 2017, ПАИ

24 декабря в 13:05 в Опочке у дома № 39 по улице Гагарина 29-летний водитель Lada Granta при движении задним ходом сбил 66-летнюю женщину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход получила ушибы, не госпитализирована.

В 9:15 в Пскове на регулируемом перекрёстке улиц Чудской и Ижорского Батальона 33-летний водитель Opel Astra при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением, пересек разделительную полосу, выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Octavia. 58-летний водитель Skoda Octavia получил незначительные травмы.