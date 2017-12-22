0
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
16:21
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
14:36
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Еще новости
Происшествия

Ехавшая задним ходом Lada Granta сбила пенсионерку в Опочке

24 декабря в 13:05 в Опочке у дома № 39 по улице Гагарина 29-летний водитель Lada Granta при движении задним ходом сбил 66-летнюю женщину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход получила ушибы, не госпитализирована.

В 9:15 в Пскове на регулируемом перекрёстке улиц Чудской и Ижорского Батальона 33-летний водитель Opel Astra при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не справился с управлением, пересек разделительную полосу, выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Octavia. 58-летний водитель Skoda Octavia получил незначительные травмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
18 декабря 2017
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии
15 декабря 2017
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии 2

Идет загрузка...