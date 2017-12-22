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Прокуратура потребовала прекратить захоронения на закрытых кладбищах Псковского района

Прокурор Пскова потребовал от администрации города незамедлительно устранить выявленные нарушения закона и пресечь незаконные захоронения на закрытых кладбищах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, проверка кладбищ состоялась в связи с многочисленными обращениями жителей деревни Новая Гоголевка Тямшанской волости Псковского района.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на кладбищах Орлецы 1, 2, 3 до настоящего времени продолжаются захоронения в новые могилы. «Это приводит к фактическому уменьшению санитарно-защитной зоны общественных мест захоронения и нарушает права жителей деревни Новая Гоголевка на использование имеющихся в их собственности земельных участков по целевому назначению – для целей строительства», - подчеркнули в прокуратуре.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура Пскова взяла на контроль.

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