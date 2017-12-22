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Пенсионерка погибла на пожаре в бежаницкой деревне Дворцы

23 декабря в Бежаницком районе в деревне Дворцы в жилом доме в комнате огонь повредил диван и постельные принадлежности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 78-летняя хозяйка дома обнаружена погибшей. Причиной возгорания стала неосторожность при использовании освещения.

24 декабря в 4:05 в Куньском районе в деревне Староселье сгорел дачный дом. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В 15:35 в Дедовичском районе в деревне Дубишино огонь повредил дачный дом по всей площади. Возгорание произошло из-за нарушений при устройстве печи.

В 23:20 в Дно на улице Зиновьева в жилом доме от огня пострадали кухня, две комнаты, веранда и кровля. Причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. 

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