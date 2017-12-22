Приём граждан проведёт заместитель прокурора области в Великих Луках
28 декабря с 17:00 заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков проведёт личный прием граждан в прокуратуре Великих Лук (улица Пушкина, дом 10/1). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору города Великие Луки Александру Елгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.