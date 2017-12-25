Моллюски и морская капуста могут подешеветь в 2018 году

09:41, 25 декабря 2017, ПАИ

В 2018 году могут подешеветь моллюски и морская капуста. Как сообщает газета «Известия», это связано со снижением НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли. Об этом говорится в проекте постановления Правительства, подготовленного Минсельхозом.

Отмечается, что документ фактически приравнивает моллюсков и морскую капусту к сельскохозяйственной продукции. Согласно проекту Минсельхоза, моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста), при реализации могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%.

«Эта инициатива поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов. Речь идет в первую очередь о таких регионах, как Приморский край, Крым, Карелия», – уточнила пресс-секретарь ведомства Яна Перепечаева.