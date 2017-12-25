Наблюдатели ОБСЕ и Евросоюза не поедут в Крым на выборы президента РФ

10:45, 25 декабря 2017, ПАИ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза не будут отправлять в Крым своих представителей на выборы президента России в 2018 году. Об этом сообщает газета «Известия».

Всего за ходом президентских выборов в России будут наблюдать 500 специалистов ОБСЕ. «Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств — участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — пояснил пресс-секретарь организации Томас Ример.

Такую же позицию подтвердили в ЕС. По словам евродепутата Томаша Здэховски, окончательные списки наблюдателей на выборах в России еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в Крым.

18 марта за выборами в Крыму будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран — членов ЕС. По словам собеседника «Известий» в дипломатических кругах, в группу международных экспертов войдут, в частности, парламентарии из Австрии, Италии, Франции, Чехии и с Кипра.