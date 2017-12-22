ВАЗ-2109 угнали неизвестные в стругокрасненской деревне Марьино

10:49, 25 декабря 2017, ПАИ

В Стругокрасненском районе в деревне Марьино от дома № 3 по улице Центральной был угнан серый ВАЗ-2109 1989 года выпуска, госномер - О716ЕР/60. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобиль пропал 25 декабря в период с 1:00 до 9:55.

За минувшие выходные в Псковской области произошли 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения.