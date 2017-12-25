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Александр Коновалов будет назначен советником главы администрации Пскова

Исполнительный директор ФК «Псков-747» Александр Коновалов сегодня, 25 декабря, будет назначен советником главы администрации города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил сам Александр Коновалов. По его словам, он будет курировать социальные вопросы. Он затруднился прокомментировать информацию о его последующем назначении заместителем главы администрации Пскова Александра Братчикова. «Более точно все станет известно после встречи с главой администрации Пскова, которая пройдет сегодня», - рассказал Александр Коновалов.

Кто станет новым исполнительным директором футбольного клуба «Псков-747» после его ухода, Александр Коновалов ответить также затруднился. 

Александр Коновалов родился в 1981 году в городе Полоцк Витебской области. В 2003 году окончил Великолукскую сельскохозяйственную академию, получив квалификацию «экономист». С 2003 по 2005 год занимался предпринимательской деятельностью. С сентября 2003 года по февраль 2005 года работал младшим научным сотрудником Института прикладных социальных исследований. С 2005 года по май 2009 года являлся председателем комитета Псковской области по молодежной политике и спорту. В мае 2009 года Александр Коновалов был назначен исполнительным директором футбольного клуба «Псков-747».

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