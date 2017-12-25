Спиридонов поворот наступил по народному календарю

13:35, 25 декабря 2017, ПАИ

25 декабря отмечается память святого Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщает calend.ru.

Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце III века на острове Кипр. Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекали к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники — пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

Много чудес совершил святитель Спиридон. Однажды во время Богослужения в лампаде догорал елей, и она стала угасать. Святитель огорчился, но Господь утешил его: лампада чудесно наполнилась елеем.

Этот день люди называли Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — говорили в народе. Само солнце в Спиридонов день, как говорили, одевается в праздничный сарафан, садится в телегу и едет в теплые страны. «Красное солнышко принарядится и просветлеет, а коровка на нем бочок себе нагреет», — подмечали люди. В лесах же в берлогах ворочались медведи, ложась то на один бок, то на другой.

На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным.

Особым почитанием пользовался святитель Спиридон в древнем Новгороде и Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя. В московской церкви Воскресения словущего (1629) находятся две чтимые иконы святителя Спиридона с частицей его святых мощей.