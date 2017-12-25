Четыре псковича прошли окружной этап конкурса «Лидеры России»

10:19, 25 декабря 2017, ПАИ

Четыре представителя Псковской области прошли все оценочные мероприятия полуфинала Всероссийского конкурса «Лидеры России» для Северо-Западного федерального округа. Это Виталий Рахманов, Владимир Семячкин, Виктория Захарова и Максим Ванин, сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

Полуфинал для СЗФО проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 23 декабря. В оценочных мероприятиях приняли участие 285 управленцев из 11 регионов Северо-Запада России: из Санкт-Петербурга – 199, Ленинградской области – 17, Вологодской области – 18, Калининградской области – 13, Мурманской области – 12, Архангельской области – 4, Республики Карелия – 6, Новгородской области – 5, Республики Коми – 4, Псковской области – 4, Ненецкого автономного округа – 3 участника. Чуть менее половины из них являются собственниками предприятий и руководителями высшего звена. Также были представлены руководители среднего звена, линейные и функциональные руководители, ведущие специалисты.

12% конкурсантов оказались управленцами из сферы образования, IT и науки, 16% работают директорами и топ-менеджерами промышленных предприятий, 17% - руководителями государственных органов. Почти 56% полуфиналистов из СЗФО – в возрасте до 35 лет.

За время полуфинала состоялись 3 мастер-класса, которые провели директор инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков, основатель и управляющий партнер группы компаний EVERYCO, член Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом при Президенте РФ Владимир Соловьев, а также член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак.

На торжественной церемонии закрытия каждый участник получил диплом, подписанный первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Как отметил наставник конкурса, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который присутствовал на полуфинале в Санкт-Петербурге, все оценочные мероприятия прошли на высоком уровне. «Честность, конкуренция и открытость, на мой взгляд, главные ценности этого конкурса. Практически нет жалоб, все участники конкурса удовлетворены его условиями и понимают, что только своей головой, своими талантами могут заслужить победу», – подчеркнул он.

В дальнейшем организаторы конкурса намерены сохранить связь со всеми представителями СЗФО, чтобы в полной мере использовать их потенциал на региональном и федеральном уровне.

Итоги полуфинала станут известны в начале января 2018 года. В финал конкурса «Лидеры России» выйдут 30 управленцев с наилучшими результатами в СЗФО. Еще несколько человек смогут пройти по федеральному рейтингу после того, как станут известны итоги полуфиналов во всех 8 округах.

В финале конкурса примут участие 300 лучших управленцев со всей России. Все финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей. У победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Добавим, конкурс «Лидеры России» организован по инициативе президента Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей».