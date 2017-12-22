Два автомобилиста и мотоциклист попались не в первый раз пьяными за рулём псковским полицейским

11:41, 25 декабря 2017, ПАИ

В Великих Луках и Псковском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 22 декабря в Великих Луках на проспекте Гагарина полицейские остановили ВАЗ-21140, за рулем которого находился нетрезвый 25-летний молодой человек. А вечером 23 декабря по Новослободской набережной на ВАЗ-21115 следовал житель Невельского района, который тоже был в нетрезвом состоянии.

Днем 22 декабря в Псковском районе в деревне Середка по улице Хоботова на мотоцикле «ИЖ» без номерного знака ехал 43-летний нетрезвый местный житель. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.