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Два автомобилиста и мотоциклист попались не в первый раз пьяными за рулём псковским полицейским

В Великих Луках и Псковском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 22 декабря в Великих Луках на проспекте Гагарина полицейские остановили ВАЗ-21140, за рулем которого находился нетрезвый 25-летний молодой человек. А вечером 23 декабря по Новослободской набережной на ВАЗ-21115 следовал житель Невельского района, который тоже был в нетрезвом состоянии.

Днем 22 декабря в Псковском районе в деревне Середка по улице Хоботова на мотоцикле «ИЖ» без номерного знака ехал 43-летний нетрезвый местный житель. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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