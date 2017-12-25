Александр Котов: Псковская область сможет повысить собираемость платежей за капремонт

10:26, 25 декабря 2017, ПАИ

Благодаря выделению дополнительных средств на финансирование доставки квитанций населению для оплаты взносов за капитальный ремонт в бюджете региона на 2018 год, Псковская область сможет повысить собираемость соответствующих платежей. Об этом в комментарии Псковскому агентству информации заявил спикер регионального парламента Александр Котов.

Напомним, 21 декабря депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях бюджет региона на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно главному финансовому документу области, в следующем году более 21 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию ряда региональных государственных программ. Изменения были внесены по итогам работы согласительной комиссии по бюджету.

В частности, дополнительно 5 млн рублей будут направлены на финансирование доставки квитанций населению для оплаты взносов за капитальный ремонт, 6 млн рублей – на проведение высокотехнологичных операций по стентированию, 3 млн рублей – на реализацию госпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», 2,5 млн рублей – на возобновленную подпрограмму «Развитие садоводства».

Александр Котов пояснил, что несвоевременная доставка квитанций по платежам за капремонт собственникам жилья приводила к тому, что «появлялась задолженность даже у добросовестных плательщиков, у тех собственников, которые всегда оплачивали это вовремя». По его совам, региональный Фонд капитального ремонта не мог организовать доставку квитанций, потому что это было связано с отсутствием соответствующих средств в смете: «Приходилось заключать договора где-то с управляющими организациями, где-то через органы местного самоуправления. И мы видели, что на протяжении длительного времени эти квитанции доставлялись с задержками, поступали многочисленные жалобы от граждан на несвоевременную доставку».

«Этот вопрос нужно было решать. Мы его рассмотрели на согласительной комиссии, обсудили возможные варианты и пришли к выводу, что необходимо в смете фонда предусмотреть средства на доставку квитанций», - рассказал Александр Котов.

По его словам, согласно расчетам фонда на эти цели требуется более 9 миллионов рублей, но депутаты решили первоначально выделить 5 миллионов, так как «в будущем могут быть другие варианты: создание единой квитанции, например».

«Теперь у нас появляется время рассмотреть эти варианты. А фонд может на эти 5 миллионов провести торги и заключить договор на доставку квитанций. В рамках его исполнения квитанции будут своевременно доставляться плательщикам», - добавил он.

«Таким образом, мы сможем повысить собираемость платежей за капремонт. Для нас это тоже очень важно, потому что на уровне Российской Федерации Псковская область по этому показателю выглядит не очень хорошо», - резюмировал председатель заксобрания.