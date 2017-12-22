1
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
16:21
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
14:36
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Еще новости
Происшествия

212 тысяч рублей сняли мошенники с карт пожилого псковича и его жены

Злоумышленники путем обмана сняли с карт пожилого псковича и его супруги более 212 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено 22 декабря. Данные о картах мошенники узнали под предлогом необходимости их разблокировать. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

21 декабря у 57-летней великолучанки неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка, запросил ее реквизиты, якобы, для разблокирования банковской карты. Горожанка сообщила требуемые данные. Через некоторое время с ее карты были сняты более 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
18 декабря 2017
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии
15 декабря 2017
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии 2

Идет загрузка...