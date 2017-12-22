212 тысяч рублей сняли мошенники с карт пожилого псковича и его жены

10:57, 25 декабря 2017, ПАИ

Злоумышленники путем обмана сняли с карт пожилого псковича и его супруги более 212 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено 22 декабря. Данные о картах мошенники узнали под предлогом необходимости их разблокировать. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

21 декабря у 57-летней великолучанки неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка, запросил ее реквизиты, якобы, для разблокирования банковской карты. Горожанка сообщила требуемые данные. Через некоторое время с ее карты были сняты более 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.