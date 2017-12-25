Алексей Севастьянов: Вакансия исполнительного директора «Псков-747» пока открыта
Вакансия исполнительного директора футбольного клуба «Псков-747» пока открыта. Об этом Псковскому агентству информации сообщил депутат Псковского областного Собрания, президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов.
Напомним, сегодня, 25 декабря, нынешний исполнительный директор клуба Александр Коновалов будет назначен советником главы администрации города Пскова. Кто станет новым исполнительным директором «Псков-747» после его ухода, Александр Коновалов ответить затруднился.