Более 300 литературных новинок представит библиотека Пскова

11:58, 25 декабря 2017, ПАИ

4 и 5 января с 11:00 до 19:00 в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) откроется большая рождественская выставка «Книги – события 2017». В экспозицию войдут более 300 литературных новинок самых разных жанров: исторические исследования, биографические зарисовки, книги по военной тематике, жизненные комедии, детективы, фантастика и фэнтези, и многое другое. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Среди представленных книг будут и те, которые стали победителями престижных отечественных и зарубежных литературных премий: Кадзуо Исигуро - Нобелевская премия по литературе 2017, Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» - национальная литературная премия «Большая книга», Андрей Рубанов «Патриот» - премия «Ясная Поляна». Ожидается поступление книги Джорджа Сондерса «Lincoln in the Bardo» - победитель «Букеровской премии 2017».

Можно будет увидеть новую книгу московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова «Псков нашего детства». В неё вошли более 400 уникальных фотографий старого Пскова. Сопроводительный текст, основанный на материалах псковских газет того времени, рассказывает, как и чем жил город, как работали псковичи, как учились, чем интересовались и как отдыхали, как восстанавливали город в послевоенное время, реставрировали храмы и соборы, строили новые дома.

В списке новинок, представленных на выставке, также будут книги Виктора Пелевина, Пауло Коэльо, Николаса Спаркса, Алексея Иванова, Джона Гришэма, Элифа Шафака, Гийома Мюссо, Стига Ларссона, Романа Сенчина.

В библиотеке также рассказали, что при подведении итогов года традиционно был проведен опрос, который выявил реальные литературные предпочтения читателей. ТОР по популярности возглавили Захар Прилепин, Дина Рубина и Евгений Водолазкин. «Среди писателей, в работах которых читатели были и разочарованы, есть и авторы из ТОРа. А особенно советуют для чтения «Причуды памяти» Даниила Гранина», - отметили в пресс-службе.