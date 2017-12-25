Интернет, который не кусается!

12:05, 25 декабря 2017, ПАИ

К Новому году компания «Ростелеком» запускает акцию «Яркий Фреш», в рамках которой жителей города Псков и Великие Луки могут подключить на выгодных условиях быстрый Интернет со скоростью 40 Мбит всего за 200 руб. в месяц*! Спешите, предложение ограничено!

Опции «Домашнего Интернета»

Для подключения вам необходимо перейти в Личный кабинет LK.RT.RU

«Ростелеком» объявляет год кино!

Также, компания «Ростелеком» проводит федеральную акцию «Год кино»: при подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» компания дарит возможность смотреть лучшее кино и сериалы в течение целого года.

По условиям акции «Год кино» при подключении пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» новых абонентов ждет отличный подарок – 20 кино и сериальных каналов, а также более 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home of HBO. Такой подарок сэкономит для семейного бюджета более 5 000 рублей в течение года.

Клиенты получат в подарок пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы разных жанров, стран и лет, включая «Русский роман», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский детектив», «Синема» и другие.

От Amediateka участникам акции доступны четыре премиальных телеканала (AMEDIA Premium HD, AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также подписка Amediateka Home of HBO, которая дает возможность в любое время посмотреть или пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира («Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина» и многие-многие другие).

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» – 4,7 млн семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов платного телевидения в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома»[1].

Интерактивное ТВ - новый формат телевидения

«Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. Просмотр более 220 телеканалов станет еще более удобным и увлекательным, а дополнительные сервисы превратят Ваш телеэкран в настоящий центр развлечений для всей семьи:

«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы;

«Видеопрокат» предлагает к просмотру около 3 тыс. лицензионных, а значит с гарантированным качеством картинки и звука, художественных фильмов и сериалов различных жанров, в том числе в форматах HD и 3D;

«Мультискрин» позволяет объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов (телевизоры, ОТТ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0», компьютеры и ноутбуки, смартфоны и планшеты, Smart TV);

«Родительский контроль» обеспечивает ограничение телепросмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Новые абоненты в СЗФО смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома» – услуга «Управление просмотром» предоставляется без дополнительной платы на 30 дней в тестовом режиме.

Подробную информацию об условиях проведения акции «Яркий Фреш» и «Год кино» а также об услуге «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» можно узнать на продуктовом сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».

* АКЦИЯ «ЯРКИЙ ФРЕШ» (АКЦИЯ) – ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ, ЖИТЕЛЕЙ Г., ПСКОВ, ВЕЛИКИЕ ЛУКИ С 01.12.2017 ПО 31.01.2018 Г. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ» ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТАРИФУ 40 МБИТ/С ЗА 200 РУБ./МЕС, ДЕЙСТВУЮЩЕМУ В ТЕЧЕНИЕ 12-ТИ КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. С 1 ЧИСЛА 13-ГО МЕСЯЦА АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА СОСТАВИТ 350 РУБ./МЕС. ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИИ PON НЕОБХОДИМ ОПТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА БЕЗ ФУНКЦИИ WI-FI В АРЕНДУ НА ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ СОСТАВЛЯЕТ 10 РУБ./МЕС. ЦЕНЫ С НДС. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИИ И ОРГАНИЗАТОРЕ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 (800) 100 0 800.