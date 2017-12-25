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Общество

Более 8 км дороги отремонтированы в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе завершилась реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пушкинские Горы — Бирюли с подъездом к деревне Крылово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, протяженность отремонтированного участка составляет более 8,3 км.

В ходе реставрации песчано-гравийное покрытие было заменено асфальтобетонным, расширена проезжая часть. Кроме того, вдоль участка построены девять автобусных остановок с наружным освещением, установлены пять автопавильонов, устроены 14 пандусов к домам и 28 съездов с дороги, построены тротуары.

Также дорожники отремонтировали мост, установили ограждения, дорожные знаки, сигнальные столбики и бордюр, заменили старые водопропускные трубы.

  

Работы проводились с мая этого года. На реконструкцию дорожного участка были выделены более 157 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года».

Подрядчиком работ выступило ООО «ДорСтройСервис». Объект прошел приемку.

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