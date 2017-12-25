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Общество

Иммунизация диких животных от бешенства возобновится в Псковской области в январе

С января в Псковской области возобновится иммунизация диких животных от бешенства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление ветеринарии.

Вакцины от особо опасного заболевания — более 1 млн 100 тыс. доз — уже поступили в регион. На их покупку было затрачено более 23 млн рублей.

«На протяжении ряда лет наша область была исключена из списка субъектов, получающих вакцину за счет средств федерального бюджета. Но, учитывая приграничное положение региона и то, что соседние Тверская, Новгородская и Смоленская области относятся к неблагоприятным территориям в плане бешенства, вакцинация в регионе будет возобновлена», — отметили в ведомстве.

Прививаться будут дикие животные (волки, енотовидные собаки, лисы), а также животные в частных территориальных зоопарках и приютах.

Распространение вакцины будет осуществляться с помощью государственных ветеринарных учреждений области, а также физических и юридических лиц, связанных с добычей охотничьих ресурсов.

Добавим, что на территории Псковской области в 2015 году было зафиксировано 9 случаев заболевания бешенством, а в этом — уже 20. Бешенство — это единственное заболевание, которое заканчивается 100%-ным летальным исходом как животных, так и людей.

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