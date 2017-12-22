Псковичка украла СИМ-карту гостя и сняла через мобильный банк более 12 тысяч

12:48, 25 декабря 2017, ПАИ

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову установили гражданку, которая подозревается в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович зашел к своей знакомой, и в ходе общения хозяйка, в прошлом судимая за кражу, сумела незаметно похитить СИМ-карту с мобильного телефона своего гостя. Через некоторое время, женщина сняла с карты потерпевшего через мобильный банк более 12 тысяч рублей.

Мужчина обратился за помощью в полицию. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. По данному факту возбуждено уголовное дело.