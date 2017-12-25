Новогодний праздник устроил Детский фонд в Опочецкой школе-интернате

13:07, 25 декабря 2017, ПАИ

22 декабря в Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, состоялся большой новогодний праздник с участием сотрудников и волонтёров Детского фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Началось мероприятие со сказочного представления, подготовленного воспитанниками школы-интерната. Специальными гостями стали волонтеры канистерапии и собаки-терапевты, которые уже во второй раз приехали к ребятам в гости. Под руководством волонтеров они продемонстрировали разные трюки, после чего с собаками можно было поиграть. Кроме того, на празднике присутствовал символ наступающего года – большая ростовая кукла-собака, которая «ожила» благодаря волонтеру Детского фонда. Закончилась новогодняя ёлка вручением детям сладких подарков, которые предоставил Рашит Минибаев (ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж»).

27 декабря пройдёт новогодняя ёлка в Пушкиногорской санаторной школе-интернате. Детей также ждёт сказочное представление, конкурсы и встреча с Дедом Морозом, который вручит ребятам сладкие подарки.

Отметим, что новогоднее мероприятие состоялось в рамках социального проекта Детского фонда «Калейдоскоп добрых дел» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.