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200 тысяч были похищены из сумочки посетительницы увеселительного заведения в Великих Луках

В Великих Луках с заявлением в полицию обратилась женщина, из сумочки которой 25 декабря  в увеселительном заведении на площади Ленина были похищены 200 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ночью  23 декабря в Пскове в одном из кафе по улице Леона Поземского из сумочки посетительницы был украден кошелёк с  деньгами и банковскими картами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам в период проведения праздничных мероприятий не забывать о мерах безопасности. «Как показывает практика, новогодние корпоративы и застолья в кафе и ресторанах обычно не обходятся без употребления спиртного. Это, в свою очередь, нередко приводит к тому, что некоторые их участники теряют самоконтроль и забывают об элементарных правилах безопасности. Этим пользуются нечистые на руку лица», - пояснили в УМВД.

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