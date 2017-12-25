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Экономика

Свинина в Псковской области стала доступней

Рыночная стоимость свинины ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» уменьшилась на 18% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, компания является флагманом сельского хозяйства в регионе.

По данным Министерства сельского хозяйства России, за 11 месяцев текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 3,36 млн тонн, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Лидирующие позиции в стране по приросту уже 2 года занимает Псковская область. 

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