Свинина в Псковской области стала доступней

15:56, 25 декабря 2017, ПАИ

Рыночная стоимость свинины ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» уменьшилась на 18% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, компания является флагманом сельского хозяйства в регионе.

По данным Министерства сельского хозяйства России, за 11 месяцев текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях составило 3,36 млн тонн, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Лидирующие позиции в стране по приросту уже 2 года занимает Псковская область.