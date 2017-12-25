Псков вновь занял 2-е место в личном рейтинге российских городов Ильи Варламова

12:59, 25 декабря 2017, ПАИ

Известный блогер и путешественник Илья Варламов опубликовал свой личный рейтинг российских городов по итогам 2017 года. «Предыдущая версия выходила 1 сентября 2016 года, но с тех пор я объехал ещё почти два десятка наших городов в рамках проектов «Плохой – Хороший» и «Граница». Самые маленькие включать не стал, так что заранее приношу свои извинения жителям Мамоново, Светогорска и Рузаевки. При этом Выборг и Вышний Волочёк включил в рейтинг, потому что это стратегически важные города, которые хорошо демонстрируют наше отношение к истории. А вообще, перестановок довольно много! Знакомьтесь, это Россия», - написал Варламов.

2-е место в рейтинге занял Псков. «Псков очень хороший, а будет еще лучше! Особенно надо отметить адекватную реакцию властей на критику», - прокомментировал блогер. Первое место в рейтинге досталось Севастополю, на третьем – Геленджик.

«Рейтинг очень субъективный и составлен на моих внутренних ощущениях. Фактически я задавал себе вопрос: а хотел бы я жить в этом городе? В Севастополе, Пскове, Геленджике или Калининграде хотел бы, а вот в Махачкале или Омске – нет. Я учитывал состояние общественного транспорта, отношение жителей к своему городу, чистоту, архитектуру и многое другое», - ранее пояснял Илья Варламов.

Напомним, в феврале 2015 года Илья Варламов посетил Псков и и опубликовал в своем блоге посты про «хороший Псков» и «плохой Псков». Реакция на них городских властей заставила его слелать еще одну публикацию: «очень хороший Псков». В нём он предложил выдать премию начальнику Управления городского хозяйства Алексею Захарову, который не оставил без внимания его предыдущие фоторепортажи.