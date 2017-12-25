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Общество

«Дом дружбы» будет презентован в Псковской области в 2018 году

«Дом дружбы» будет презентован в Псковской области в 2018 году. Об этом сообщила первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Анна Бударина на заседании Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации региона 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Учреждение откроется на базе Псковского областного центра народного творчества. Анна Бударина пригласила коллег к сотрудничеству в 2018 году.

Вице-губернатор Николай Цветков поручил провести презентацию в январе и «не тянуть».

Также в ходе заседания руководитель армянской диаспоры Псковской области Меружан Вермишян сообщил, что 18 ноября в Пскове проводился День армянской культуры в РФ, на который не пришли многие из приглашенных. «Понимаю, то наболело, будем исправляться, вопрос на контроле», - подчеркнул Николай Цветков.  

Руководитель таджикско-узбекской диаспоры Псковской области Хаким Мирзоев отметил, что Псковский государственный университет проводит день языка, и поинтересовался, все ли СМИ это освещают. Он добавил, что в прошлом году было проведено мероприятие в Городском культурном центре, и высказал пожелание, чтобы все и дальше было так хорошо организовано. Анна Бударина пообещала обратиться в профильные управления и запросить провести праздник.

Участники совещания отметили, что все освещается, в частности, работает сайт ПсковГУ, выходит газета «Универсант».

Николай Цветков подчеркнул, что нужно более широко освещать праздники.

Анна Бударина сказала, что центр народного творчества располагает площадками и ждет всех желающих.

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