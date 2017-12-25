Активнее готовиться к празднованию дня воссоединения Крыма и России призвал Николай Цветков

13:14, 25 декабря 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, выступая на заседании Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации региона 25 января, призвал активнее готовиться к празднованию Дня воссоединения Крыма и России. Он подчеркнул, что это общенациональный праздник. «И вас коллеги, тоже прошу подключиться, чтобы объединить всю российскую нацию», - обратился к участникам заседания Николай Цветков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается в нашей стране 18 марта. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

Вице-губернатор напомнил, что областной Совет по межнациональным и межрелигиозным отношениям работает с 2011 года. «В современном мире продолжает нарастать размывание традиционных ценностей, и именно поэтому нам нужна постоянная работа, которая защитит наше общество, нашу молодежь от этих рисков», - заявил он и пообещал, что все озвученные в ходе заседания тревоги передаст врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову.

В ходе мероприятия первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Анна Бударина доложила о реализации программы «Укрепление российской нации и народов России», которая действует с 2014 года. По её словам, регулярно музеи проводят выставки своих этнографических коллекций, ко Дню славянской письменности проводится хоровой праздник, действует единственный музей-усадьба народа сету, на базе библиотеки работает «Псковский клуб национальностей». Кроме того, в регионе организованы мероприятия по социальной адаптации мигрантов.

«Хотелось бы отметить совместное проведение Дня России, Международного дня коренных народов мира, Дня народного единства и многих других праздников», - сказала Анна Бударина.

Также о проделанной работе отчиталась заместитель главы администрации Великих Лук Ирина Бушенкова. Она сообщила, что в городе, где проживают представители 20 национальностей, создано новое управление по межнациональным и межконфессиональным вопросам. В планах городских властей, отметила Ирина Бушенкова, проведение различных праздников, направленных на укрепление межнациональных отношений. «Массовые общественные мероприятия – это очень высокий эмоциональный настрой и большое количество участников», - подчеркнула докладчица.