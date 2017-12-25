273 религиозные организации зарегистрированы в Псковской области

13:57, 25 декабря 2017, ПАИ

В Псковской области зарегистрированы 273 религиозные организации. Такие данные озвучил главный специалист управления юстиции по Псковской области Станислав Рафальский сегодня, 25 декабря, на заседании Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации региона. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Станислава Рафальского, в регионе существуют христианская, христианско-баптистская, пятидесятническая, армянско-апостольская церкви, евангельская лютеранская, русская православная старобрдческая, а также церковь Иисуса Христа последних дней. В прошлом году была также зарегистрирована религиозная группа «Город последнего дождя».

За 2017 год Управление провело 132 внеплановые проверки религиозных организаций области, были вынесены 14 предупреждений и составлен один административный протокол.

11 мая, напомнил Станислав Рафальский, две организации были признаны экстремистскими и ликвидированы, в том числе в Псковской области. В частности, была запрещена в России организация Свидетели Иеговы.

Он призвал жителей региона обращать внимание на то, является ли религиозная организация экстремистской, какие материалы предлагают её представители.

Заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова отметила, что ситуацию с организацией Свидетели Иеговы в итоге «решили сверху» и спросила, почему меры не приняли правоохранители.

«Сама организация нас может пригласить, и мы можем посетить и посмотреть, что там происходит. Но по обращению правоохранительных органов. С учетом того, что у нас всего три сотрудника на Псковскую область, то в любой ситуации нам необходимо получить командировку, то есть без своей инициативы», - рассказал главный специалист управления юстиции.

Он также пояснил, что если на улице подойдет представитель сектантской организации, то необходимо спросить ее полное название. В таких случаях, по его словам, сектанты уходят, так как «понимают, что связались с умным человеком».

«А может, вы составите модуль, как людям действовать?» - предложил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.