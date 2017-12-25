В Псковской области больше верующих людей, чем атеистов

14:15, 25 декабря 2017, ПАИ

В Псковской области больше верующих людей, чем атеистов. Об этом сообщил представитель ФСБ Иван Калыта на заседании Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации региона 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Член Общественной палаты Псковской области, главный редактор газеты «Псковская провинция» Лилия Быстрова поинтересовалась, существует ли оперативная информация об организациях со «странными уставами», в которых, в частности рекомендуется жить в землянках, селить в них детей.

Представитель ФСБ заверил, что все это отслеживается, но таких людей сложно отнести к какому-то течению, так как наблюдается смесь язычества и других религий. По его словам, участники часто не могут себя сами идентифицировать. В целом, отметил Иван Калыта, этих граждан объединяет то, что они стремятся выехать на природу и жить там, в том числе отказываясь от медицинской помощи. Он заметил, что среди православных также есть те, кто призывает отказаться от роддомов и рожать на природе.

Иван Калыта добавил, что задержанию подвергаются руководители объединений, уставы которых, например, велят жить в лесу и запрещают есть. По его словам, проблема существует, и главное - это просвещение, так как люди в вопросах религии не подкованы. Представитель ФСБ обратился к руководителям Пскова с просьбой доводить до правоохранительных органов информацию о том, что кто-то скупает хутора и организуют там подобные организации.

«Не все религии приносят пользу, многие приносят вред», - добавил Иван Калыта и заключил, что пока не будет причинен вред человеку, доказать противоправные действия невозможно.