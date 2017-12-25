Проверку игровых площадок в детских садах Пскова начала рабочая группа

15:50, 25 декабря 2017, ПАИ

Сегодня, 25 декабря, в Пскове специально созданная рабочая группа начала проверку соответствия требованиям ГОСТа игровых площадок на территории детских садов города. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков во исполнение поручения врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проверка на предмет безопасности конструкций будет проведена согласно ГОСТу 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования».

В состав рабочей группы вошли сотрудники Управления городского хозяйства, Управления строительства и капитального ремонта и Управления образования городской администрации. В обследовании детских площадок также принимают участие представители каждого из дошкольных образовательных учреждений.

В первый день проведения проверки члены рабочей группы посетили 12 дошкольных учреждений в микрорайоне Запсковье, фиксируя в актах отклонения от норм. Так, в нескольких детских садах требуется дополнительная подсыпка песком теневых навесов по периметру, выявлено несколько конструкций, замена которых будет проведена в следующем году.

«Наша задача - проверить каждый игровой элемент на каждой площадке для прогулок на территории всех 55 дошкольных образовательных учреждений Пскова. Все выявленные недостатки будут занесены в специальный реестр, и после этого комиссия вынесет своё решение, какие игровые элементы соответствуют нормам безопасности, а какие необходимо демонтировать и заменить», - прокомментировал работу комиссии начальник Управления образования Пскова Игорь Прокофьев.

В ходе обследования специалистами проверяется прочность конструкций, правильное закрепление их в грунте, отсутствие острых углов, оборудование ударогасящим покрытием детских площадок, а также наличие и соответствие ГОСТу документов на игровые элементы.

Проверка будет проведена в два этапа. Первую часть детских дошкольных учреждений обследуют до 29 декабря. Ревизию остальных проведут сразу после новогодних каникул. О результатах проделанной работы в срок до 15 января 2018 года будет доложено главе администрации Пскова.