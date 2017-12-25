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Общество

Проверка точки продажи пиротехники прошла в Пскове

В Пскове сторонники партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками областного управления МЧС организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности при торговле пиротехническими изделиями. По итогам ее проведения претензий не последовало, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Профилактический рейд прошел в магазине «Динамо», расположенном по улице Коммунальной, 39. Особое внимание его участники обратили на условия, в которых хранятся фейерверки, петарды и хлопушки, – осмотрели эвакуационные выходы из помещения и убедились в наличии огнетушителей. Также общественный контроль проверил информацию по сертификации изделий, реквизиты производителей, гарантийные сроки товара. 

Помимо этого, сотрудники МЧС провели инструктаж по технике безопасности и оставили в магазине памятки по применению пиротехнических изделий.

«В предновогодний период возникают опасения по поводу возможной продажи несертифицированных пиротехнических изделий. В этом случае, как при хранении, так и при использовании данной продукции может произойти чрезвычайное происшествие. Поэтому мы решили убедиться в том, что реализуемый в Пскове товар не причинит вреда здоровью», - прокомментировал председатель координационного совета сторонников партии, депутат городской Думы Валерий Тюменцев.

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