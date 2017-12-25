До 12 лет тюрьмы грозить жителю Ленинградской области за разбойное нападение в Палкинском районе

14:09, 25 декабря 2017, ПАИ

Жителю Ленинградской области грозит до 12 лет тюрьмы за разбойное нападение на пенсионерку в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

В феврале текущего года в деревне Грибули Палкинского района в магазине обвиняемый – 33-летний отец четверых детей из Ленинградской области, - со своим знакомым заметили у 90-летней пенсионерки деньги в кошельке и проследили за ней до ее дома. На следующий день вечером они пришли в квартиру и напали на нее. Один из нападавших ударил женщину по голове поленом, после чего пенсионерка рассказала злоумышленникам, где хранит сбережения. Преступники похитили у женщины 2 тыс. 200 рублей, мобильный телефон, стоимостью 1 тыс. 450 рублей и фонарик. Ущерб составил 3 тысячи 750 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Палкинский районный суд для рассмотрения по существу.