Не «жуткая» история

16:05, 25 декабря 2017, ПАИ

С начала своего декретного отпуска следила за информацией в СМИ о нашем роддоме. Очень переживала и за Ольгу, и других «пострадавших», за себя. Во мне поселился страх: убьют ребёнка, порежут на части... Что со мной будет? Может, денег заплатить? Кому? Сервисные роды заказать или подоговариваться с врачами? Мой мозг разрывался. Как-то притихла эта история, и пришло время моих родов. Я ещё не восстановилась, но нет сил больше молчать! Расскажу и я свою «жуткую историю» про наш роддом.

На 41-й неделе пришла я сдаваться по направлению в паталогию. К слову сказать роды у меня вторые, перерыв 10,5 лет, поэтому некоторые врачи считают, что ситуация как у первородящих. Встретили меня, осмотрели, сказали ждать. Поставили крупный плод. Конечно, без шутки «мамаша, зачем так ребёнка раскормила» не обошлось, но как-то я готова к этому была.

Утром 15 декабря после душа начало тянуть спину. Считала интервалы - 7 минут, думаю рано идти к врачу. Ходила по коридору. На обходе в 9 врач сказала, ничего до вечера может и родим. Ок. В промежутках стараюсь поспать, на схватке или хожу или массирую поясницу. К 12:30 стало больнее, но врач сказала: нет, рано... иди походи ещё, слишком радостная ты (по року судьбы, это был тот же врач, что и в первых родах, и эта фраза так же была сказана в прошлый раз). При этом схватки с интервалом 5-4 минуты были 3 часа точно.

Ну а через час я сдалась, меня посмотрел врач и отправили в родильное отделение.

К тому времени пакет у меня был собран (я его решила собрать ещё в 8 утра). Баулов не набирала в роддом специально. Несла сама, шутила с акушеркой, которая сопровождала. Все ждала, когда грубить-то начнут? И лифтёр подбадривала, скоро встретитесь с малышом. Думаю, странно это все.

Оформили в родовом очень быстро. Две бумажки подписала. Ах, да... Грубость в приемном была у санитарки, она меня сгоняла с унитаза, потому что очень переживала, что роды могут быть стремительными и ждать больше нельзя. Пора сдаваться акушерам.

И действительно, после регистрации в приёмном родила я через 1 час и 20 минут. Опять-таки в родовом отделении меня с лифта сразу встретили акушерка и санитарочка. Показали, куда расположиться. Да, строго сказали, чтобы я не указывала как катетер ставить, уточнив при этом мою профессию. И ведь действительно, инженерная профессия никакого отношения не имеет к установке катетера в руку живому человеку.

Не спорю, со мной строго разговаривали, но я понимаю, что по-другому я просто бы их не услышала. Очень просила обезболивание поставить, но как выяснилось поздно уже. Дальше описывать процесс не буду...

В итоге, к чему я это всё? А к тому, господа, что я бесконечно благодарна внимательному и заботливому отношению персонала ГБУЗ «Псковский перинатальный центр». Благодарна всем: и врачу, и акушеркам, и принимающей бригаде детских врачей, и детскому отделению, и акушеркам в послеродовом отделении. Я пробыла в роддоме неделю. Да, у меня была истерика на тему грудного вскармливания с учётом предыдущего опыта. Да, у моего второго ребёнка проявилась желтуха. Да, медсестры ругались, почему не докармливаю смесью и ребёнок много теряет в весе. Всё это было. Но и персонал можно понять: они отвечают за жизнь моего малыша и меня в стенах данного заведения. В итоге на выписку мы почти набрали свой вес при родах. Я чувствую себя нормально, так как должна чувствовать женщина после естественных быстрых родов.

Ах, да! Я ни с кем не договаривалась и никому ничего не заплатила. Но мне никто не грубил, не унижал моего человеческого достоинства, не пытался попросить взятку или ещё что-то подобное. Я получила, если так можно сказать, удовольствие от общения и заботы, оказанной мне. И, поверьте, есть с чем сравнить: качество оказания услуг по родовспоможению за 10 лет улучшилось в десятки раз.

Вернёмся обязательно в новый перинатальный.

Обращаюсь к администрации Псковской области, к губернатору и председателю комитета по здравоохранению прошу вас выразить благодарность персоналу ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» за оказание помощи при рождении моего малыша, а именно: Можжаевой Марине Юрьевне, Николаевой Марине Николаевне, Егоровой Надежде Иосифовне, детскому врачу Оробец Наталье Анатольевне; медсёстрам детского отделения за заботливое и профессиональное отношение к деткам. Коллективу желаю в Новом году с легкостью переехать в новые стены, успехов в профессиональной деятельности, терпения с нами, пациентами, много радостей и любви.

Прошу передать мои слова благодарности главврачу.

Счастливого наступающего Нового года!