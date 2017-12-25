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Политика

Правительство РФ изменило правила выделения субсидий на современную городскую среду

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам на формирование современной городской среды. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

«Это позволит органам власти субъектов Федерации и органам местного самоуправления подготовить пятилетнюю программу формирования комфортной городской среды, которая будет максимально соответствовать интересам жителей муниципальных образований», - говорится в пояснительной записке.

Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которые устанавливают порядок и условия проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Разработчики документа уверены, что это позволит повысить вовлечённость граждан в принятие решений и реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Напомним, что правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ формирования современной городской среды были утверждены постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года.

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