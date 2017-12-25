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Общество

Подозреваемого в краже алкоголя задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж вневедомственной охраны отдела Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Гагарина совершено хищение. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 24-летнего гражданина, который похитил с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

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