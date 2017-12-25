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Общество

Псковское управление Роскомнадзора напоминает о необходимости направления информации об обработке персональных данных

Управление Роскомнадзора по Псковской области напоминает операторам о необходимости направления информации об обработке персональных данных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, информация для подготовки уведомления или информационного письма о внесении изменений в сведения в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, находится на сайте управления  в разделе «Направления деятельности - Персональные данные».

Рекомендации по заполнению формы уведомления об обработке персональных данных доступны по ссылке. В электронном виде заполнить Уведомление или информационное письмо можно с помощью ресурсов Портала персональных данных Уполномоченного органа по защите персональных данных. С электронными формами заявлений можно ознакомиться по ссылке.

Заполненное уведомление или информационное письмо на бумажном носителе, распечатанное на бланке организации и подписанное уполномоченным лицом, либо в электронной форме, подписанное электронной подписью, направляется оператором в адрес управления по адресу: 180000, Псков, ул. Советская, д. 49.

Консультации по вопросам заполнения электронных форм уведомлений, информационных писем о внесении изменений в уведомления, и других электронных форм, можно получить по телефону в Пскове: 33-10-24.

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