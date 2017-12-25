Александр Козловский подарил новогодние подарки юным пациентам великолукской детской больницы

17:06, 25 декабря 2017, ПАИ

В преддверии Нового года депутат Государственной Думы Александр Козловский посетил великолукскую детскую больницу и подарил юным пациентам подарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации парламентария.

Это медицинское учреждение, которое недавно отметило свой 70-летний юбилей, оказывает помощь не только великолучанам, но и жителям девяти южных районов Псковской области.

В ходе экскурсии, которую провела для парламентария главврач больницы Татьяна Менькова, Александр Козловский осмотрел ряд отделений, посетил пищеблок и кабинеты диагностики. Отметим, что в полтора парламентарий помог больнице с приобретением аппарата холтеровского мониторирования. Сейчас это оборудование активно используется.

«Холтеровское мониторирование позволяет вести запись ЭКГ непрерывно в течение суток, - рассказал заведующий 3-м педиатрическими отделением, врач функциональной диагностики Алексей Закревский. – Когда мы просто снимаем ЭКГ, многое остается «за кадром» - например, как ведет себя сердце при периферических нагрузках, как работает во сне. Этот аппарат позволяет наблюдать пациента непрерывно, выяснять, есть ли у него, например, ночные нарушения ритма, которые нужно обязательно купировать и вовремя назначать лечения. С его помощью можно прогнозировать опасность внезапной смерти новорожденных детей, потому что нарушения ритма есть и у новорожденных, они очень серьезные и требуют экстренного лечения».

Аппаратура экспертного класса, хорошая, российского производства, отметил Алексей Закревский. Вместе с Татьяной Меньковой он поблагодарил Александра Козловского за помощь в ее приобретении.

Затем депутат Госдумы посетил ряд других кабинетов, отметил, что после капитального ремонта больница стала современной, уютной, комфортной. В рамках региональной программы модернизации здравоохранения здание было утеплено, обновлена электрика и сантехника, усовершенствованы системы вентиляции, пожарной сигнализации, приобретена новая мебель, диагностическая аппаратура, оборудование для пищеблока.

«Больница у вас светлая, красивая, современная, - поделился своими впечатлениями Александр Козловский с маленькими пациентами неврологического отделения, которые проходят здесь стационарное лечение. – Но, какой бы уютной она ни была, все равно я желаю вам поскорее выздороветь, вернуться назад домой, к семье и друзьям».

В гости к детям депутат пришел с новогодними подарками. Ребята рассказали Александру Козловскому новогодние стихи, те, кто постарше, делали фото с парламентариями. Александр Козловский не только раздал новогодние сюрпризы каждому малышу, но и вручил две настольные игры для всего отделения, которые останутся здесь и будут служить следующим пациентам. Подарки от парламентария получили и мамы маленьких деток, которые вместе с ними будут встречать Новый год в больнице. В свою очередь, признательность Александру Козловскому выразили заведующая психоневрологическим отделением Евгения Болотчева и родители детей.

«Кроме подарков, депутат Госдумы привез в гости к детям Деда Мороза и Снегурочку, которые устроили настоящий праздник – с хороводами, загадками и конкурсами. Малыши очень обрадовались таким гостям, с энтузиазмом общались со сказочным дедушкой и его внучкой, и еще долго не смолкал смех и веселые возгласы», - отметили в пресс-службе парламентария.

«Хотя дети и проведут праздники в больнице, важно, чтобы Новый год остался у них в памяти как что-то веселое и чудесное, чтобы на душе у ребят был праздник», - сказал Александр Козловский.