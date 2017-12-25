Правительство придумало, как усилить защиту дольщиков

17:23, 25 декабря 2017, ПАИ

Глава Правительства России Дмитрий Медведев утвердил план поэтапного замещения средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и других объектов недвижимости, банковским кредитованием.

Как сообщается на сайте Правительства, цель плана – создание механизма гарантирования единым институтом развития в жилищной сфере исполнения застройщиками обязательств по полученным целевым кредитам. Он направлен на минимизацию риска для граждан – участников долевого строительства за счёт использования механизма счетов эскроу или другого вида специальных банковских счетов, обеспечивающих защиту прав граждан, для расчётов по договорам участия в долевом строительстве и замещения привлекаемых застройщиками средств граждан банковским кредитованием.

В документе отмечается, что привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты средств, внесённых участниками долевого строительства. Переход к целевой модели финансирования жилищного строительства позволит снизить количество административных процедур в жилищном строительстве и сократить расходы федерального и региональных бюджетов.

План включает 10 позиций, которыми предусмотрено создание механизма гарантирования (предоставление поручительства, выдача независимой гарантии) единым институтом развития в жилищной сфере исполнения застройщиками обязательств по полученным целевым кредитам.

План будет реализован в три этапа: подготовительный (до 30 июня 2018 года), переходный (с 1 июля 2018 года до 30 июня 2019 года), завершающий (с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года).

Напомним, что план мероприятий по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и других объектов недвижимости, банковским кредитованием и другими формами финансирования разработан по поручению президента РФ.