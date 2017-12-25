Владимир Путин сменил полпредов в Северо-Западном и Центральном федеральных округах

15:07, 25 декабря 2017, ПАИ

Александр Беглов указом президента РФ Владимира Путина переведен с поста полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе (ЦФО) на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), сообщают российские СМИ. Бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов стал помощником президента по вопросам местного управления, полпредом в ЦФО назначен губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Врио губернатора Воронежской области назначен мэр Воронежа Александр Гусев.

Александр Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку. В конце 1990-х годов возглавлял администрацию Курортного района Санкт-Петербурга, в 2002-2003 годах - вице-губернатором. После отставки с поста губернатора Владимира Яковлева 3 месяца исполнял обязанности главы Петербурга. В 2003-2004 годах Александр Беглов занимал пост первого заместителя полпреда президента в СЗФО. С 2004 по 2008 возглавлял контрольное управление в администрации президента, с 2008 года - должность заместителя руководителя администрации президента. В 2012 году был назначен полпредом в Центральный федеральный округ.