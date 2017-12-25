Александр Кузнецов: Никакого подорожания утилизации мусора в три раза не будет

15:21, 25 декабря 2017, ПАИ

«Никакого подорожания утилизации отходов в три раза не будет», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ходе круглого стола по вопросу закрытия полигона для твердых бытовых отходов (ТБО) в Пскове с 1 января 2018 года, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, стоимость ввоза утилизации захоронения мусора уже утверждена. С 1 января 2018 года в эту сумму также вошел и экологический сбор.

Директор занимающейся сбором и утилизацией мусора в областном центре компании «АСПО» Андрей Лукьянов отметил, что тариф на утилизацию отходов в результате увеличится менее чем в два раза. Вывоз одного кубометра мусора будет обходиться населению в 393 рубля.