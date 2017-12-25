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Общество

Вице-губернатор: Через 7 дней псковский полигон ТБО будет закрыт

Через 7 дней полигон твёрдых бытовых отходов Пскова будет закрыт.  Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ходе круглого стола по вопросу вывоза мусора, который проходит 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Александр Кузнецов напомнил, что городская свалка принимала мусор на протяжении 70 лет.

«Сейчас нужно исключить несанкционированный доступ отходов на свалку, обеспечить охрану объекта, разработать документацию на рекультивацию и провести ее за 3 года с момента разработки документов», - проинформировал собравшихся вице-губернатор.

«Логичный вопрос: «Что дальше?». Совместно с городом вырабатываем ряд мероприятий на несколько лет, в конечном итоге будет проведена рекультивация свалки», - сообщил он.

О том, куда пойдёт мусор, заместитель глава региона рассказал, что принято решение о создании мусорного кластера, в рамках которого отходы будут распределяться по северной зоне области, но точка в этом вопросе не поставлена. На сегодняшний день, по словам Александра Кузнецова, выбраны три района, полигоны которых могут принять отходы из Пскова, там проведены все необходимые обследования. Проводится работа и по остальным полигонам. Он отметил, что в итоге в Псковской области должны остаться два межмуниципальных полигона, а срок закрытия существующих - лишь вопрос времени.

«Тематика межмуниципального полигона с повестки дня не снимается», - подчеркнул замглавы региона и добавил, что поиск места для его размещения продолжается, комиссия, которая занимается этим вопросом, возобновит работу с 1 января. Он уверен, что в 2018 году место для полигона будет найдено.

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