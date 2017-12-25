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Общество

Мокрый снег с дождём и гололедица ожидаются в Псковской области 26 декабря

26 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега с дождём. На дорогах возможна гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -3 до +2 градусов, днём от 0 до +5 градусов.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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