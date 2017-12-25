Александр Кузнецов: С 1 января все отходы Пскова будут проходить сортировку

15:16, 25 декабря 2017, ПАИ

«С 1 января ни одно ведро мусора не может доставляться на полигон, пока не будет отсортировано», - заявил сегодня, 25 декабря, в ходе круглого стола, посвященного теме сбора и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Псковской области, вице-губернатор Александр Кузнецов.

«Будем следить за процессом, чтобы все отходы проходили сортировку», - заверил он. По словам заместителя губернатора, мощностей существующего мусороперерабатывающего комплекса должно хватить на весь объем псковского мусора.

Александр Кузнецов напомнил, что Псковская область переходит на новую схему обращения с ТБО. Как и все регионы, в 2018 году она должна будет выбрать регионального оператора по обращению с ТБО, кроме того, будет утверждена единая система стандартов в этой сфере.